東方日報A1：年燒2.5億滅鼠假大空　投訴食環逾萬宗

食物環境衞生署滅鼠無能，不少碩鼠仍肆無忌憚在各區橫行覓食，帶來衞生及健康隱患！食環署去年接獲逾萬宗鼠患投訴，2021至22年度再斥資約2.5億元滅鼠，並計劃再利用新科技，在荃灣楊屋道街市推出先導計劃，透過應用物聯網技術部署鼠餌盒等加強滅鼠。有議員批評，當局常稱「做咗好多嘢」，但仍不時有市民投訴鼠患問題無改善，回家時更要「同老鼠爭路」，炮轟食環署「點同市民交代」，促加強防治鼠患工作。有滅鼠專家憂當局花額外成本，對鼠患問題亦「知而不行」，效益成疑。

立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會昨討論本地鼠患問題，食環署將於楊屋道街市推出先導計劃，引入新型鼠餌盒等進行測試。該署防治蟲鼠主任主管李明偉指出，街市內的老鼠不時在喉管上「走嚟走去」，署方職員「每日攞個老鼠籠上去好困難」，希望引入容量較大的T型鼠餌盒，可長時間擺放，並以物聯網技術監察鼠餌是否被老鼠吃完，再派職員補充藥餌。

東方日報記者昨到楊屋道街市視察，未有發現該新型儀器，街市內的傳統藥餌則「乏鼠問津」，更有老鼠在人潮中大搖大擺游走覓食，絲毫不懼怕人類，吃得肚滿腸肥。魚檔東主梁女士表示，曾有老鼠爬上天花板後，從天而降跌下死亡，嚇煞市民，擔心鼠患或影響生意；另一魚檔東主黃女士亦指，不時有肥鼠現身，影響街市衞生，促食環署專心滅鼠。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，有關裝置可內置或設置無線傳感器，當捕獲老鼠或藥餌耗盡時可遙距通知街市管理人員，相信有一定作用，可得悉該處是否老鼠黑點。不過，他指港府「好多時都係得個知字」，擔心當局僅作紀錄，未有派人跟進，花費的額外成本與效益增長不成正比。

議員葛珮帆在會議上指出，有居於馬鞍山頌安邨居民投訴鼠患仍無改善，現已習慣與老鼠一起生活，回家時更「擔心踩親佢哋」，對此見怪不怪，批評港府連同死鼠屍體，去年僅捕獲約6萬隻老鼠，估計每隻老鼠涉及開支超過4,000元，效益不大，迫使民間自創滅鼠方法，但就擔心市民自行棄置鼠屍引起衞生問題，促當局考慮外判滅鼠工作，否則未來或情況依舊。對於去年鼠患投訴稍跌，她警告當局切勿開心，因市民已習慣「人鼠爭路」，覺得投訴亦無用處。

食物及衞生局副局長徐德義回應指，滅鼠非一朝一夕可解決，將繼續努力，並會考慮坊間意見。李明偉補充，老鼠屬雜食性動物，喜好會隨時間出現變化，會嘗試何種食物吸引力較高；未來亦會引入新型鼠夾及帶有食物味道的有毒鼠餌、以熱能監察系統協助滅鼠，並加強公眾參與等。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：