綠色先鋒：辨識珍貴物種　守護東涌河生態

大量工程船隻和車輛正密鑼緊鼓在東涌東填海造地，隆隆噪音使人心煩意亂；東涌西的平整工程尚未上馬，發展的敲門聲彷彿已響徹東涌河。本港不少大型河道早已被渠道化，位處大嶼山的東涌河彷彿被城市發展遺忘般，成為碩無僅有的倖存者，孕育不少珍稀的魚類。在這片刻的寧靜間，有環保團體帶市民走入東涌河進行生態調查，為保育提供數據基礎，實行「自己河流 ，自己保育」。

為更深入了解東涌河的生態價值，綠色力量完成為期三年的「賞‧識東涌河」計劃，讓市民擔當「公民科學家」，由生態專家教授物種辨認技巧，到紅樹林和河溪作生態調查，記錄動植物的種類和分布，又抽取河水樣本作酸鹼度測試，結果有意外發現。

「大鱗鰭鰕虎魚多數出現喺珠江口、新界西部水域，今次喺東涌河口搵到佢，係大嶼山嘅新紀錄。」綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴（Elaine）口中的，就是這條體形細小，身軀呈半透明的魚類。被國際自然保護聯盟列為「易危」的斑灰蜻，未曾出現在東涌新市鎮擴展的環評報告內，在卻今次調查發現。還有本港分布非常局限的北江光唇魚，原來在東涌河有穩定的族群。

在恒常水質監察中，東涌河所錄得的大腸桿菌數量不多，但這次水質調查卻檢測出輕微毒素，也發現部分河段有家用和工業用的污水排放點。Elaine指，政府計劃在東涌河範圍興建兼具保育和防洪功能的「河畔公園」，惟污水排放對其保育功能的影響值得關注。

「原來東涌河係一條咁有價值嘅原生態河，水質係咁好。當對大自然認識多咗，對郊野嘅感情亦都會加深。」有份參與調查的東涌居民陸如茵直言，香港許多本來不應發展的地方，已經「被發展」、「被市區化」，能保留的實在太少。她指作為普通市民，只希望略盡綿力，當公眾或環保團體就保育問題表達意見時，都可以有更準確的數據支持。