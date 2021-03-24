不適切住所租金急升　租務管制難涵蓋

劏房租務管制研究工作小組正研究規管劏房，包括規定業主與租客須簽訂標準租約及打釐印、推出劏房標準的工程指引、及設立相關資訊平台等，並將於本月31日提交報告。有關注團體擔心相關措施或未能涵蓋其他不適切居所的居民需要。

本地劏房租金高昂，2016年劏房租金中位數為4,500元，以面積中位數計算，當年平均呎租已高達42元，較私人住宅甲類單位平均呎租高出超過3成。「其實依家啲劏房單位係愈嚟愈貴，以前啲人住唔起普通劏房住入工廈劏房，但依家工廈劏房都成40幾蚊呎！」葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指本地劏房租金近年大幅上漲，加上經濟不景，連帶天台屋、工廈劏房等僭建或違規的住所的租金亦急升，對基層市民造成了很大的負擔。

吳擔心小組研究的劏房規管措施未能涵蓋其他不適切居所的居民需要。他指，由於天台屋多為僭建物，有部分居民因當局下令清拆相關建築物而面臨無家可歸。「好多人會覺得安置就即係打尖上公屋，但其實只係一啲臨時收容中心又或者係中轉站。」他希望政府盡快完善相關安置政策，保障基層市民住屋權利。