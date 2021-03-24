僭建天台屋氾濫　全城高兇炸彈

紅磡天台屋早前發生火災，令人再度關注天台屋的火警安全。記者日前巡查發現，各區僭建天台屋氾濫，火警隱患處處。觀塘有天台屋仍沿用石油氣爐，逃生通道狹窄；土瓜灣及旺角均有人為加建天台屋，更將通往天台的逃生通道鎖上；旺角的天台屋外則布滿糾纏電線，隨時有短路危機。有專家直指天台屋並無經過屋宇署審批，一旦發生火警，住客勢難逃生。議員批評本港房屋供應數量不足，令市民被迫居於不適切居所，促加快公屋供應及實施租務管制政策。

本月3日，紅磡華豐街一幢樓齡逾50年唐樓的天台屋起火，冒出濃煙，並傳出爆炸聲響，近20名住戶即時疏散。據統計處資料，全港共有21萬人口，被迫住在9萬多個劏房、天台屋等不適切居所之中。記者日前到觀塘視察，發現瑞和街一帶至少有4幢唐樓有天台屋。其中一幢唐樓的天台屋更佔據整個天台面積超過7成，部分通道狹窄，只夠一個人通過，而廚房內仍使用石油氣罐煮食。同區另一幢唐樓亦被加建天台屋，有人用滅火筒「頂住」梯間的防煙門防止其關上，而通往天台的梯間亦堆滿雜物，當中包括大型家具及行李箱等，而天台的角落則有人遺下煙蒂及口罩等垃圾。

旺角上海街一幢唐樓天台亦分間出兩間天台屋，合共佔去整個天台面積約3分1，其中一間屋已被空置，而屋與屋之間的通道僅夠一人通過。而天台上大量電線外露，亂纏交錯，由於電線的位置太低，記者在經過時亦要低頭避過。此外，記者在巡視旺角和土瓜灣時，分別發現至少兩幢唐樓天台因被改建成天台屋，樓宇通往天台的逃生大門被鎖上。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯指，部分唐樓為增建天台屋而改裝樓宇結構，將通往天台的大門鎖上，會令整座樓宇的住客於火警時難以向上逃生，而天台屋的材質可包括紙皮和鋁材，若住戶以明火煮食時不慎燒着雜物，會令火勢迅速蔓延。議員柯創盛指消防處及屋宇署短期要要加強巡視，取締天台僭建屋及梯間雜物；長期而言則必須增加公屋及過渡性房屋的供應，令基層市民可早日「上樓」。

屋宇署發言人指，署方於11年修訂僭建物執法政策，將天台僭建物納入須取締僭建物的涵蓋範圍內，署方亦會透過大規模行動處理此類僭建物，包括發出清拆令，要求有關業主在指定期限內清拆僭建物。消防處發言人指，處方會根據《消防（消除火警危險）規例》向存在火警危險的處所的相關人士的人發出消除火警危險通知書，首次定罪，可處罰款100,000港元。截至2021年2月25日，處方過去一年就住宅樓宇及綜合用途樓宇內雜物阻塞逃生通道共發出1,168張「消除火警危險通知書」。