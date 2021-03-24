停打疫苗拖冧港股 恒指瀉逾500點 濠賭及地產股捱沽

港澳暫停接種復必泰疫苗，憂慮阻礙經濟復甦，港股曾瀉逾500點，兩個多月以來首次跌穿28,000點，低見27,976點，暫維持約500點跌幅，在兩萬八關爭持。國企指數及科技指數跌逾200點，主板成交800億港元。

疫苗接種現阻滯，或拖慢通關進展，濠賭股捱沽。美高梅中國曾瀉近兩成，跌至10.9元，是2011年10月以來最大跌幅，暫跌幅收窄至不足3%。其他賭股跌幅介乎3%至5%。

零售股莎莎國際亦受壓，股價挫4.3%；周大福跌1.6%。地產股亦受累，九龍倉置業3.8%，另外幾隻藍籌跌逾3%。

在港掛牌首日即跌穿招股價的百度集團，股價今日再創上市新低，跌至251元，較招股價252元潛水0.4%。

【10:41】港股挫逾500點 失守兩萬八關 吉汽瀉逾11%

港股跌幅擴大至超過500點，跌穿28,000點，低見27,986點，創逾2個月新低。國企指數跌200點，失守11,000點關；科技指數跌230點，主板成交超過600億港元。

吉利汽車跌幅擴至超過11%，失守20元，是表現最差藍籌。市場憂慮公司回歸內地科創板上市出現阻滯。

香港及澳門暫停接種新冠疫苗復必泰，或窒礙通關安排，濠賭股捱沽。永利澳門跌逾5%表現較差，其他跌幅介乎3%至4%。香港地產股亦受累，多隻藍籌跌幅2%至4%。

大型科網股下跌，美團及小米集團挫4%及3%；京東集團跌1.1%；阿里巴巴偏軟；騰訊跌0.5%。快手績後被洗倉，股價瀉逾一成，跌穿270元關。閱文集團業績勝預期，股價逆市飆14%。

【09:20】港股偏軟 吉汽續捱沽 騰訊小米靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌59點，報28,437點；國企指數低開27點，報11,083點；科技指數跌11點，報8,283點。

吉利汽車再跌3.1%，是表現最差藍籌。公司指未收到內地監管當局有關上科創板的任何消息。油價急挫6%，三桶油捱沽。中國海洋石油低開2.4%；中國石化跌2.2%；中國石油跌1.8%。

大型科網股回穩撐市，騰訊及小米集團今日公布業績，股價齊高開0.4%。阿里巴巴升1.1%；美團升0.7%。快手績後捱沽，股價跌3.2%報291.4元，是表現最差科指成分股。

其他重磅藍籌表現牛皮，滙豐控股跌0.7%；建設銀行跌0.4%；中國移動跌0.2%；友邦保險及中國平安升0.4%及0.5%。