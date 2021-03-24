公共醫療人手荒　醫生護士齊告急

立法會衞生事務委員會今日(24日)舉行會議，食物及衞生局官員在會上匯報委託香港大學進行的最新醫療人力推算結果，結果是，在13個醫療專業中，本港有7個專業均有人手短缺問題，包括醫生、牙醫、護士(普通科)、物理治療師、醫務化驗師等，最快9年後，本港將短缺3600多名普通科護士，醫生亦欠800名。有議員批評當局輕視醫療人手不足的現實，食衞局局長陳肇始卻指，本港醫生與病人的人手比例已較新加坡、澳洲及新西蘭好。

根據港大進行的新一輪醫護人力推算結果，其中醫生的人手持續短缺，推算在2030年、2035年及2040年，其人手差距分別為1610、1700及1949名；在公營界別，醫管局在2020年、2030年及2040年，將分別有660、800及960名醫生短缺。而護士(普通科)的情況更為嚴峻，推算在2030年、2035年及2040年，其人手差距分別為3679、4337及5060名；在公營界別，醫管局在2020年、2030年及2040年，將分別有3020、3720及4480名護士短缺。

議員張宇人直言不接納上述結果，因與現實相距甚遠，他指現時在公立醫院工作的醫生，平均要看近千名病人，人手嚴重不足，而部分專科情況更惡劣，要求當局正視。另一位議員梁志祥亦批評，當局雖已下不少功夫，但醫療人手短缺問題卻無甚起色，他引述不少決意移民的護士指，香港的工作量及壓力太大、長久下令人萌生去意，亦令當局難以挽留人手。

當局預計於今年第3季公布新一輪醫療人力檢討報告。多名議員在會上質詢當局如何有效改善醫護人力問題，食衞局局長陳肇始一再重複指會增加學額、引入海外醫生、重聘退休醫護人員等，又指本港公立醫院醫生雖然平均要看近千名病人，但已比新加坡、澳洲、新西蘭等地方好。