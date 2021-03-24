港台女編導否認作虛假陳述　今裁定表證成立

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲負責拍攝新聞專題期間，被指在進行車牌查冊時作出虛假陳述，她否認兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」，案件今(24日)在西九龍法院開審，控方不傳召證人，只呈上書面供詞。主任裁判官徐綺薇裁定控罪表證成立，被告不作自辯。

37歲被告蔡玉玲被控於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事項有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

主控官今在庭上表示，控辯雙方已簽署承認事實，因此只需就1名證人呈交書面供，毋須傳召證人。控方之後讀出承認事實，指去年蔡兩度向運輸署申請涉案私家車的車輛登記證明書，她在「有關的用途」的欄目上選取「其他有關交通及運輸的事宜」，並聲明填寫的資料屬實。蔡成功獲取車主資料後，到車主的公司試圖聯絡他作採訪，惟不得會見。及後車主得悉有記者找他，便致電蔡去查詢，期間蔡表示欲訪問車主，以了解涉案私家車曾在元朗721現場一事。至同年7月13日，港台《鏗鏘集》的《誰主真相》節目播出，該節目由蔡負責編導，內容便提及涉案私家車。