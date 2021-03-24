工務小組通過逾400億擴建　環境局稱最後一次申堆填區撥款

立法會工務小組委員會今早(24日)在13票贊成、2票反對下通過，擴建新界西堆填區的工程議案，涉款約442.7億港元，相關議案將於財務委員會審議。環境局副局長謝展寰指，本港現時亦已沒有土地作堆填區，希望是次為政府最後一次到立法會申請撥款作堆填區之用。

議員何君堯認為，是次工程花費400多億，形容成本「貴得咁交關」，指政府應要強化計劃，例如修葺好相關道路、整合相關區域的交通網絡等等，令市民能接受。部分議員關注，當局如何處理在堆填區所掘的沙石，亦會關注該區的環境衞生情況。

謝展寰表示，香港的土地不能持續用作堆填，亦已定下以零廢堆填為目標。他又指，不會浪費從堆填區中所掘出的泥和石，會安排在本地工程中使用，包括堆填區內使用、或容許承辦商賣出。至於環境衞生方面，謝表示會安排人手清理龍鼓灘一帶的路段，亦會分流經不同方式前往堆填區。

另外，會議亦通過翻新及提升西九龍、港島西及港島東廢物轉運站的工程，分別涉款為26.2億港元和20.7億元，議案將在財務委員會上審議。多名議員認為現時廢物轉運站的設施殘舊，認為應要翻新，但質疑是因早前颱風山竹襲港而導致轉運站逼爆有關。謝展寰則指廢物轉運站的處理量有提高，日後如有類似山竹襲港的情況出現，會尋覓地方暫時擺放廢物，再交由園林廢物回收中心處理。