政Whats噏：謝偉俊妙語修改《議事規則》　拉咗犯罪集團也要立規矩

立法會過去亂局不斷，由於泛民議員多次喺議會內發動拉布、引發流會，甚至掟嘢同保安1激烈衝突，令議會好似無掩雞籠咁，觸發建制派提出修改《議事規則》，建議賦權主席罰行為極不檢點嘅議員「停賽」及縮短議員發言時間等，有關修例議案今日（24日）會喺大會審議。議事規則委員會主席謝偉俊早上被問到立法會在新局勢下仲有冇必要修例﹖佢就形容「拉咗犯罪集團」，唔代表可以取消修例，因為規矩唔少得。

謝偉俊今早出席一個電台節目，被問到修改《議事規則》，謝表示，修例並非針對某一個人或政黨，而是整個制度，《議事規則》喺殖民地時期遺留落嚟，條文不足、被個別政黨或人員濫用時就須修改。縱使民主派總辭，議會已少見無王管的失序場面，謝偉俊都形容，即使「拉咗犯罪集團」，亦唔代表可以取消修例，未來冇人做呢啲行為當然更好。

若今次通過修改《議事規則》，有議員喺立法會行為極不檢點時，主席可以提出不容辯論動議，將極不檢點議員暫停職務，交付議員表決後實行。首次被罰會被禁止參與會議一個星期，再被罰「停賽」就會倍增至兩周、四周以至八周等。謝就話，下一步會再研究修例，議員喺「停賽」期間將暫停發放薪津。

謝認為，修改後規則與現時的做法如中間落墨，暫停有關議員出席會議或者喺經濟上作出制裁，做法亦「有牙力」。佢又相信，屆時主席會畀機會涉事同事解釋，以符合程序公義。

據指，有建制派喺內會討論時亦認為罰則「重手」，謝偉俊就話，今次建議有參考到英國等國會嘅罰則，仲形容英國嘅罰則更加嚴謹，若果有議員被罰停賽三次，就唔能夠喺餘下任期再出席會議喎！