50歲女警爆腦血管瘤須做手術　兩周前曾接種科興疫苗

再有人疑接種新冠疫苗後發生嚴重事故，一名年約50歲女警上周五（19日）被送到屯門醫院，證實爆腦血管瘤，須進行緊急手術。該女警曾於本月5日接種科興疫苗，且事隔多日出事，未知是否與接種疫苗有關。警方向東網確認事件，醫管局回覆指已向衞生署呈報有關的嚴重或非預期異常事件的個案，病人目前情況穩定。不過，港府至今仍未對外公布此宗嚴重事故。

醫管局表示，會根據機制向衞生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案。衞生署確認本月19日收到醫管局呈報的一宗接種疫苗後爆腦血管瘤事故，指就有關呈報個案，該署已聯絡醫管局獲取更多資料，進行調查及評估，並會把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

衞生署表示，根據專家委員會通過的風險傳達計劃，如接獲在接種疫苗後14日內死亡的嚴重異常事件，會盡快透過新聞稿公布。該署又指根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。