港府支援餐飲業金額有限　業界憂下月現結業潮

新冠肺炎疫情未止，各行各業受重創，其中餐飲業是重災區。港府自去年2月在防疫抗疫基金下先後為餐飲業提供4輪資助，共涉約114億港元，惟至今，第3、4輪惠及餐飲業的資助仍有逾千宗申請未批，涉款約1.1億港元。有業界人士指，不少餐廳都等資助應急，促當局加緊處理，並提到當局無意繼續支援業界，擔憂下月將現結業潮。

食物及衞生局向立法會提交的書面回覆提到，截至本月4日，第3、4輪防疫抗疫基金支援餐飲業的資助已分別發放14億及21億港元，另有2宗及約1300宗申請仍在處理中，涉款約1.1億港元。而就第2輪防疫抗疫基金下的2期資助，首期申請已悉數發放，涉約22億港元；而第2期則已發放19億港元，仍有16宗未獲發放，涉約300萬元。至於政府於去年2月首推的第1輪資助，所有個案則已獲發津貼，涉及約37億港元，惠及約2.9萬所食物業處所。就酒吧、卡啦OK場所、以及夜總會等的資助問題，食衞局在書面回覆中僅表示「須小心運用資源、審慎理財」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，相信有申請仍未批出，或因申請人未符合資格或申請表格資料有誤，但他坦言，觀乎過去數月，有逾2,000間餐廳有經營困難，不少東主都在等這筆政府資助來應急，促當局加緊處理。他又提到，當局提供的資助額有限，如第4輪的資助計劃，餐廳按其面積可獲10萬至50萬港元不等的一次性資助，有些較大型的酒店一個月租金已逾50萬港元，認為當局的資助雖可應急，但不能讓餐廳支撐太久。

被問到當局是否應開始籌備第5輪的資助計劃，黃則指當局似乎無意繼續支援業界，而近來疫情反彈，未必能等到當局放寬防疫措施，生意更難有起色，再逢未來3個月均是淡季，擔心下月業界會出現結業潮，這波結業潮更可能包括現時仍然停業的酒吧、卡啦OK場所、以及夜總會。