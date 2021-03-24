劏房租管小組開最後會議　關注組請願促設起始租金

政府早前委任劏房租務管制研究工作小組研究規管劏房，小組今日(24日)舉行最後一次會議，為本月底提交的研究報告定稿，據悉當局未計劃設立「起始租金」，即報告或不會提及標準租金。有關注組今到房委會總部門外向小組主席梁永祥請願，指若無起始租金，業主或會在推行租金管制前加租，並要求成立獨立仲裁機制。

全港關注劏房平台今早9時許到房委會門外請願，有葵涌區劏房住戶表示，自己原住在40平方呎的板間房，租金已由1,800港元加至2,400港元，惟業主為收更多租，而想改裝有關單位變成劏房，更擅闖其房間，把他的行李扔到馬路中心。

他表示，自己有情緒病，靠綜援維生，早前經議員轉介下以2,800港元租住一劏房單位，又指雖然消息指政府研究加租上限不得超過15%，但形容15%的幅度仍然很高，擔心若無起始租金，業主或會在政府推出租管前再加租。

該平台要求政府設立起始租金，批評當局雖有意設租管，惟至今仍未透露由哪個部門監管，並認為現行機制的執法力度明顯不足，當局就有關租務的仲裁又隻字不提。平台認為應設立獨立仲裁部門，專責處理劏房問題，避免以後劏房戶有冤無路訴。