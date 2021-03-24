港台管理混亂報道偏頗　邱騰華指履行《約章》出了問題

檢討香港電台(港台)的管治及管理專責小組(專責小組)，上月發表報告狠批港台欠缺清晰的編輯問責制度，高級管理層欠缺有效監察及參與。有議員在今日(24日)的立法會大會上提出質詢，指港台管理層問責意識薄弱，又指需修改《香港電台約章》的缺失之處。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，港台已由廣播處長及高層組成編輯會議，並開始優化編輯管理制度及處理投訴機制，他指港台並非定位出錯，而是履行《約章》出現問題。

議員容海恩認為，政府需要就改革交代詳情及目標，商經局亦應該加強監管港台的角色。議員柯創盛狠批港台沒有劃分編輯人員權責，問責意識薄弱，促局方交代改革措施的時間表及落實內容。

邱騰華表示，港台已開始優化編輯管理及改善處理投訴機制，現階段引入了新編輯會議，由處長及高層組成，會跟進部分對港台的意見，亦有跟進通訊局的投訴。未來一年，港台會播放介紹中國的節目，以加強港人的公民身份認同及對國家的認識。對於港台節目方針有否違反《約章》，他指港台應考慮並按照檢討報告內容提出工作進度表。

另外，議員廖長江指港台部分節目偏頗，質疑港台定位有問題，指《約章》在2010年公布，認為在社會政治及環境變化下，改革港台的行政措施未能回應社會，局方應重新考慮港台定位及修改《約章》。邱指改善編輯管理不是行政問題，強調港台在編輯自主的情況下要恪守《約章》並倚重港台顧委會的意見，從而做到公正、持平。對於修改約章，邱指港台不是定位有問題，而是港台履約的問題，所以認為毋須修改《約章》。