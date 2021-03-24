光纖網絡入村被轟進度慢　商經局指下年度將完成一半

政府在2018年推出擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，資助固定網絡營辦商擴展光纖網絡至235條位於偏遠地區的選定鄉村，商務及經濟發展局局長邱騰華今早(24日)在立法會預料，到2022至2023年度，大約有一半的鄉村將完成光纖網絡的鋪設工程，餘下的鄉村則會在2025至2026年度完成工程。有議員批評進展緩慢。

邱騰華表示，政府在獲得立法會撥款後已完成招標工作，6個固網商正分階段拓展光纖服務。資助計劃的目的是資助中標的固網商鋪設光纖網絡到合資格的鄉村村口，讓固網商利用資助的光纖幹線有條件給村民鋪設網絡。至於光纖到戶方面，由於進行配線及安裝工程涉及私人土地及物業，必須由物業擁有人及固網商達成商業協議，才可進行工程。

提出質詢的議員劉業強說批評現時進展非常緩慢，村民望穿秋水也未能享用光纖網絡服務，他批評政府的措施無助村民解決通訊難題，質疑政府會否成立專責委員會，擔當協調和統籌的角色，協助村民和固網商溝通，讓光纖能入屋。邱騰華指，通訊事務局辦事處正擔當統籌工作，亦會透過和固網商跟鄉事委員會商討，希望繼續採用這方法和村代表保持溝通。