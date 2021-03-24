岑子杰覆核警方6.12做法　高院令改為索償案

民陣召集人岑子杰及有份參與2019年6月12日金鐘集會的市民楊國明，於2019年入稟高等法院申請司法覆核，質疑警方當日在未作警告下便於龍和道中信大廈外施放催淚彈等，無給予示威者充足時間及路線散去，指做法違反《基本法》和《人權法》。法官周家明今日（24日）頒判詞，裁定此案部分理據具有可爭辯之處，但認為案件不應該繼續以司法覆核形式進行，故只批准他們另就民事索償展開訴訟。

兩名申請人分別是岑子杰及楊國明，答辯人則是警務處處長與律政司司長。申請人一方指稱，2019年6月12日下午約4時，警方在未有事先警告下便於龍和道中信大廈外施放催淚彈，驅散由民陣發起的合法集會，做法違反《基本法》及《人權法》，所使用的武力亦超出合理需要的程度，違反《警察通例》及警方內部有關使用武器及催淚煙的指引。周官同意申請人這方面的理據具可爭辯之處，有合理勝訴機會，但法庭仍需要更多的誓章證供，以就事實爭議作出裁斷。若申請人想繼續進行民事索償的訴訟，則需於今後14天內向法庭存入書面陳詞。

至於警方依據《公安條例》，指警方在特定情況下可終止或解散已作通知的集會，例如集會若繼續進行相當可能導致破壞社會安寧；而警務處處長亦有權基於維護國家安全或公共秩序，禁止舉行已作出通知的公眾集會。申請人一方認為《公安條例》有關條文侵犯了市民合法集會的自由，要求法庭裁定有關條文屬違憲。周官不同意申請人這方面的理據具可爭辯之處，拒絕就此批出許可受理司法覆核。

政府一方於早前聆訊時指稱，申請人的論點完全忽視警方對當時情況的誓章供詞，申請人亦無要求盤問做誓章的警務人員。據警方說法，2019年6月12日前一天，民陣已號召市民「包圍立法會、逼爆金鐘、逼爆中環」，務求迫使立法會停止審議修訂《逃犯條例》。至6月12日當日，上午開始已有大量示威者聚集，有政府車輛被人群包圍無法駛走，警方需設法救車。另一方面，隨着人數增多，示威者亦開始衝擊警察防線，投擲雜物等，警方終在當日下午定性立法會道發生暴動。