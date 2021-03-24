政府注資巨額撐國泰不撐市民　議員批施政非以民為本

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，獲政府注資巨額公帑續命，卻仍破記錄虧損216億港元。多名議員批評注資所涉公帑已足夠多項惠民措施，提出質詢的議員謝偉俊批評政府態度有問題，施政並非以民為本。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，以民為本的態度一直是政府工作方針，又指政策應有利香港長遠發展，支援國泰有助發展航空業，符合公眾利益。

謝偉俊指，無論是美國或澳門都多次全民派錢，香港難以不被比下去。謝提到上周會議中勞工及福利局局長羅致光指，擔心協助失業人士會造成市民趁早失業，令人感覺涼薄。謝認為若政府不改變施政態度，即使政治及選舉制度完善，也不會得到市民支持。紡織及製衣界議員鍾國斌亦批評羅致光上周會議的言論無人理解，形容全是歪理，又質疑政府會否推行新一輪保就業計劃。

鍾又批評，政府往往只會稱待疫情盡快完結，但問題是市民看不到疫情何時結束，復必泰疫苗更暫停接種，形容政府抗疫猶如「翹埋雙手等運到」。

許正宇表示政府一直觀察疫情發展，惟考慮到政府財政負擔，所以認為針對支援個別行業的措施會更穩妥。許又指政府亦有推出失業人士貸款計劃、消費券，以及創造就業，強調政府絕非「翹埋雙手」，財政預算案亦有着墨於支援企業，而社會需求是整全的，既要做好現時抗疫工作，亦要顧及將來。

另外議員周浩鼎指，兩大超市在疫情期間收益極多，質疑政府會否酌情收回資助，以免令公眾認為政府胡亂用錢。許回應指，兩大超市在第二期保就業計劃中，惠康和百佳的工資補貼分別約為1.8億及1.6億港元，回饋金額分別為9,250萬港元及8,098萬港元，超市亦將受惠機構名單公開，讓公眾監察。