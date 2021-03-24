已解凍復必泰疫苗須5日內使用　暫停接種恐淪垃圾

復必泰疫苗開打不足一個月即出事，藥廠公布有批次的包裝有瑕疵，接種計劃緊急煞停，且未知何時恢復。有藥劑師直言，若疫苗停用時間過長，已解凍的疫苗會造成浪費。惟食物及衞生局局長陳肇始今早（24日）回應事件時，未有交代多少人已接種受影響批次，亦未有交代多少疫苗遭浪費。

目前本港所有批次的復必泰疫苗均須停用，直至另行通知。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，港府要盡快與德國藥廠協商，安排於兩至三日內運過新一批次疫苗來港，以便市民繼續接種，尤其是部分市民將準備打第二針。不過，因復必泰疫苗要使用特定雪櫃儲存於攝氏負70度，據他了解，本港有關雪櫃數量未必足夠，因目前仍要用來存放出問題的批次，無法騰空。

另外，他指復必泰疫苗需要接種前解凍及稀釋使用，即使最終證實疫苗質量無事，但若距離恢復接種時間太長，估計有部分數量疫苗仍要浪費。他指復必泰疫苗需提早解凍送往接種中心，並於5日內接種，一旦5日內不使用便需報廢，而今早即場已稀釋的疫苗，則已告浪費。

他又指，新冠疫苗的藥瓶封口有黑色膠封實，外層再有一個鋁圈固定，若僅是鋁圈鬆脫或傾斜，不會對裡面的疫苗有影響；即使黑膠有縫隙，由於藥瓶用正壓，空氣只能「有出無入」，理論上疫苗亦不會受外來物污染。