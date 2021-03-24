BUD專項基金分三階段增17個經濟體　首階段今年7月涵蓋日本韓國

政府在新一份財政預算案提出，向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）注資15億港元，提高企業資助上限至600萬港元，又會分階段擴大資助地域範圍。當局表示，BUD專項基金將會由目前涵蓋20個經濟體，分三個階段大幅增加至37個，首階段將於今年7月擴大至涵蓋日本及韓國；又指該基金2012年推出以來，截至上月底，當局合共批出17.2億港元資助額，涉及2661間企業。

商務及經濟發展局局長邱騰華今早（24日）回應議員書面質詢時表示，BUD專項基金將會分三個階段擴大資助地域範圍，首階段將於今年7月擴大至涵蓋日本及韓國，次階段會在明年第一季涵蓋加拿大和歐洲多國，包括奧地利、比利時-盧森堡經濟聯盟、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、墨西哥、荷蘭、瑞典及英國。至於明年第二季推出的第三階段，則會涵蓋科威特及阿拉伯聯合酋長國。

當局又指，計劃自2012年推出以來，截至上月底，當局合共接獲9,335宗申請，當3,358宗獲批，涉及17.2億港元資助額，有2,661間企業受惠，當中2,587間為中小企。當局又指，最主要受惠行業為批發及零售業，有710間；其次為進出口貿易界，有323家；而紡織及製衣界則排第三位，有179間。