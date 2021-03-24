定期檢測可恢復半天面授課　教局暫收約1400學校申請

因應新冠肺炎疫情，教育局早前公布，若學校安排教職員定期進行病毒檢測，會考慮讓相關學校全校恢復半天面授課堂。教育局今（24日）指，截止本月19日，有1,400多所學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約750所為幼稚園，約500所為補習學校，而中小學則佔約160所。

教育局又指，會繼續密切留意疫情的相關發展及聽取專家的醫學意見，並與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠的準備時，會考慮進一步放寬面授課堂的安排。

局方又指，政府明白市面上有不少非專營巴士及學校私家小巴被閒置。就有關情況，運輸署於去年年初經與地政總署商討後，暫時開放位於葵涌貨櫃碼頭南路的一幅土地予閒置的非專營巴士及學校私家小巴作臨時存放之用，並委託公共巴士同業聯會管理該臨時停車場。

該臨時停車場可存放共約900輛非專營巴士及學校私家小巴停泊，而運作日期已延至下月30日。運輸署會因應疫情的情況考慮進一步延長存放期。