私了清路障途人　男學生認暴動罪還押

去年年中有人發起反國安法示威，港島多區出現堵路及「私了」等情況，期間一名16歲學生被指腳踢清理路障的女途人而被捕。該學生今天（24日）在區域法院承認一項暴動罪，法官指這類案件的控罪嚴重，一般而言相當可能會被判囚，但考慮到被告的年紀，遂先替被告索閱教導所報告，案件押後至4月16日量刑。

現年17歲的被告黃顥賢，承認於2020年5月24日，在銅鑼灣琉璃街附近的興發街參與暴動。被告原本還面對一項傷人罪，則獲法庭批准擱置於檔案，不予起訴。案情指當日下午1時，銅鑼灣崇光百貨外正舉行有關抗議制訂《港區國安法》的未經批准集結，示威者在多處架設路障及損壞設施。近下午3時，女事主X由天后步行往灣仔工作時，看見案發該處有人架設了路障，X於是上前移走路障。

案情續指，包括被告在內的數名人士見路障被移走後，又再架設路障。X見狀再嘗試搬開路障時卻受到包圍，更被人以竹枝襲擊，復被推倒在地上，再被拳打腹部。被告期間曾用腳踢X兩次。後有人大叫「警察」，被告等人便四散逃去，X起身追趕並成功截停被告，過程被媒體錄像拍攝到。X其後被送院檢查，她身體多處受傷，包括右肘及後臀擦傷等。

辯方求情時指，沒有證據顯示被告與案中在逃人士相識，被告亦願意向事主賠償1000港元，及撰寫了一封道歉信，冀透過控方交予事主。就着賠償方面，控方表示暫未收到事主任何要求，法官遂着控方向事主了解。