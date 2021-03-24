紀律部隊宿舍短缺　港府指4宿舍料今明年落成

紀律部隊宿舍長期不足，有議員指收到求助，某些級別的部門宿舍，如主任級人員宿舍的單位過剩，但另一些級別的宿舍，如員佐級已婚人員宿舍的單位卻嚴重短缺。保安局書面回覆指，2014年施政報告中提出政府將加快興建8個紀律部隊宿舍項目，當中4個項目已經完工並大致完成入伙；其餘4個宿舍計劃，包括警務處粉嶺芬園、消防處百勝角已婚人員宿舍、海關慈雲山職員宿舍及海關將軍澳第123區員佐級宿舍，預計於2021至2022年內陸續完工。

議員葉劉淑儀指有關單位存在供求錯配情況，要求局方處理改善。保安局回覆指，為應對尤其是員佐級人員宿舍的單位需求，局方冀透過加快項目興建進度，以及探討放寬用地限制等方式增加宿舍單位供應。

局方又列出各紀律部隊人員平均輪候宿舍時間，截至今年3月31日，整體等待最長時間部門為警務處的4.9年，當中員佐級需等待5年，而督察級只需2年；而等待最長時間的部門職級則為消防員的員佐級人員，平均為5.5年，相比其主任級只需平均1.7年，兩者相距3.8年的時間。