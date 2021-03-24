教育局只取消兩名專業失德教師註冊資格　議員質疑有漏網之魚

反修例風波仍未完全平息，教育局於2019年6月中至去年底共接獲269宗與社會動亂有關的教師專業失德投訴，244宗個案已大致完成調查，當中95宗不成立，有2宗則被局方取消註冊資格。有議員認為只取消2名教師的註冊資格不足夠，而刑事案中脫罪的教師或仍屬專業失德，認為教育局應規定學校執行更嚴格的停職安排。

教育局局長楊潤雄今日(24日)在立法會會議上，提及自2019年6月中至去年底共接獲269宗與社會動亂有關的教師專業失德投訴，244宗個案已大致完成調查，裁定95宗投訴不成立。其餘個案中，局方已取消2名教師註冊資格，另外向24名教師發出書面警告，提醒他們需秉承專業操守，重犯的話必定會被嚴懲，包括被取消註冊資格。另局方亦分別向27名及28名教師發出書面勸喻及口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業資格的行為。而過去5年有接近20名教師，因被起訴而被學校停職。官立學校方面，一年內有1個個案被停職、2個個案被調離崗位等候調查。

議員周浩鼎表示，據悉部分學校決定待法庭把有關教師定罪後才會將其停職，但他認為刑事罪行的定罪門檻頗高，脫罪的教師可能仍屬專業失德。雖然現時有法可依，學校可向未定罪教師作出懲處，但學校「當規矩冇到」，而教育局在年半時間內只取消2名與黑暴有關的教師註冊資格。認為教育局應向全港學校發出指引，規定學校更嚴格地執行停職安排，以免有關教師誤人子弟。

另一議員梁美芬直指，部分學校由校長到前線老師均出現問題，不認為容許有關教學人員工作會不利於學生。她認為教育局不應下放權力予學校決定，應向所有學校提供一套清晰指引，規定一致的處理方法。

楊潤雄回應指，官立學校及資助學校的聘用條件不同，官校教師作為公務員，會按既定的公務員準則處理停職安排。資助學校方面，當知悉有涉嫌違法的教師，局方會與學校緊密聯絡。提醒學校必須作風險評估，例如涉嫌干犯與人身安全有關的嚴重罪行，如暴動、縱火、嚴重傷人；又或關乎道德的罪行，例如性罪行、管有毒品或兒童色情物品等，學校應以學生人生安全為重要考慮，暫停有關教師的職務。局方亦會於法律程序完結後，檢視有關教師的註冊資格，若然未達致需取消註冊的程度，仍會作出跟進，例如發警告信。