粉嶺皇后山單位今年入伙　附近2所小學新學年可運作

位於粉嶺皇后山的新建公屋皇后山邨，及居屋山麗苑將於本年內落成入伙，附近兩所小學仍在興建階段。教育局今（24日）指，兩所小學預計在今年第三季完成，並在2021/22學年開始運作。屋邨及屋苑準居民的子女若來年入讀小一，可在8月31日或之前到局方辦理轉網或申請小一學位手續。

東華三院曾憲備小學和救世軍皇后山學校是迎建屋邨及屋苑附近的小學。教育局指，兩所校舍大樓建築已經完成，現正進行內部裝修，以期盡早交付兩所校舍予辦學團體。

局方指一直就兩所新辦學校的籌備工作（包括班級安排、人手及收生等事宜），與辦學團體保持緊密聯絡，給予意見及提供支援，以便辦學團體做好籌辦新校的各項工作。

根據現行機制，家長如在參加小一入學統籌辦法（小一派位）後，因獲編配公營房屋而需要轉學校網，家長可帶備相關屋邨的配房通知書或其他相關證明文件到教育局學位分配組辦理轉學校網手續，教育局會按既定程序在該屋邨所屬的學校網（即北區81學校網）為他們安排學位。

上述家長如希望子女在今年9月入讀小一，而仍未遞交申請，可於8月31日或之前帶備相關文件前往教育局學位分配組提出申請。有意為子女轉讀上述兩所學校的家長，亦可直接聯絡有關學校為子女申請入讀該校。

局方又指，會因應皇后山邨及山麗苑的居民入伙的進度，有需要時在學年中考慮在相關級別加開額外班級，以滿足學位需求，並會相應地調整教職員人手編制及有關撥款金額，以確保新學校有充足資源為居民提供服務。