黃馮律師行查封43員工追討逾400萬　勞工處助申破欠基金

黃馮律師行因嚴重違反《律師帳目規則》，去年底被香港律師會介入接管，律師行隨即結業，銀行戶口被凍結，不單影響客戶，亦有員工被拖欠薪金。當中43名受僱於耀鴻(香港)有限公司、但一直於黃馮律師行工作的員工，已在工會協助下入稟勞資審裁處，惟勞工處表示，僱主仍未有支付勞審處裁斷的款項，已協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項申請，並將按需要協助員工申請法律援助。

黃馮律師行被接管、隨後結業，耀鴻(香港)有限公司因存放於律師行的款項亦被接管，一直未能向43名受僱於該公司、但一直於律師行工作的員工發放薪金。該批員工在香港文職及專業人員總會協助下，入稟勞資審裁處，向耀鴻追討金額逾400萬港元，當中包括薪金、未放取的假期薪酬、代通知金及遣散費。

勞工及福利局在提交立法會的書面回覆中提到目前最新情況，雖然勞資審裁處已作裁斷，惟僱主仍未有支付勞審處裁斷的款項，因此勞工處已協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項申請，並將按員工需要協助申請法律援助。勞福局重申，如有員工懷疑自己權益受損，可直接聯絡勞工處，處方會提供適切協助。