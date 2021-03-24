復必泰疫苗急剎爆混亂被轟嚇死市民　議員質疑涉事批次已使用

政府今早(24日)宣布煞停BioNTech「復必泰」新冠疫苗接種，指兩批在港的復必泰疫苗中有一批藥瓶封蓋出現包裝瑕疵，食物及衞生局局長陳肇始今早在立法會僅稱衞生署正與復星實業(香港)有限公司召開緊急會議，拒回應受影響人數等問題。有議員今午在立法會上，斥政府訊息混亂，未有告知市民會否受影響，質疑是否想「嚇死啲市民」。

議員鄭松泰指，現時有近十萬人接種復必泰疫苗，惟政府未有公布進一步資料，包括已接種的市民會否有危險或受影響、第二針會否如期接種等，更關注已接種的市民是否全數接種受影響的復必泰。

議員蔣麗芸質疑，為何政府當局在收取疫苗時沒有品質檢定，認為肉眼也能看到疫苗的瓶蓋有瑕疵，又轟政府反應慢，直斥「澳門八點幾出晒消息，點解香港睇到澳門新聞先知？」認為政府日後的反應要多加迅速。她表示，按道理推斷，另一批次的製造日期較遲，相信現時已接種復必泰疫苗的市民應是接種受影響的批次。

議員陳健波指，政府經常以異常事件來形容打針後的副作用，認為針口痛、輕微不適等事件均屬副作用，質疑為何歸納為異常事件，會令市民擔憂，應要多加解釋。

陳肇始回應時，僅指本港有兩批復必泰疫苗，但沒有透露兩批疫苗的接種數字，並指政府對疫苗接種計劃的資訊是公開透明，指明白市民有不少問題，但未有日期指會何時完成調查，一有最新情況會向公眾交代。她表示，本港有嚴謹的驗貨、儲藏、運送等過程，有醫生、藥劑師等在場處理，強調在收到復星的訊息後，已與所有相關的接種中心聯絡並通知需停止接種。她又指，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已評估異常事件，沒有發現有死亡個案與疫苗有因果關係。