513公頃濕地緩衝區可發展住宅　發展局：今年內檢討規劃指引

本港土地供應緊張，社會有聲音建議發展新界濕地緩衝區。發展局今日（24日）書面回覆立法會議員相關提問時提及，濕地緩衝區內超過4成(即約513公頃)土地被劃作可作住宅發展土地用途，地積比率限制主要為0.2至0.4之間，政府會在平衡保育與增加房屋土地供應的前提下，檢討有關濕地緩衝區的規劃指引，目標是在今年內提出建議。

政府早年在后海灣濕地保育區邊緣劃出一段約500米闊、覆蓋約1,000公頃的地帶，並指定為濕地緩衝區。除非已進行生態影響評估，否則不得在緩衝區展開任何發展項目，不過近日有聲音指政府應重新規劃緩衝區，釋放土地發展潛力。

發展局遞交立法會的書面文件指出，濕地緩衝區本質是為了緩衝發展對濕地保育區內濕地的負面干擾，但並非禁止發展。濕地緩衝區內超過4成土地在分區計劃大綱圖上劃作可作住宅發展的土地用途地帶。

根據相關分區計劃大綱圖，現時在濕地緩衝區的地積比率限制主要為0.2至0.4之間，但現有規劃機制提供了渠道向城規會申請放寬有關區内住宅發展地帶的地積比率限制，城規會亦一直按個別規劃申請的情況作出考慮。事實上，部分涉及現有發展的地帶及已獲批規劃許可的發展的地積比率達1.5至3之間。

發展局指出，基於不斷改變的規劃情況及社會需要，政府會在平衡保育與增加房屋土地供應的前提下，檢討有關濕地緩衝區的規劃指引。行政長官在2020年施政報告提出，擴闊由發展局統籌的「精簡發展管制督導小組」 的工作範圍，以便更全面地檢視政府和私人項目的發展審批程序，以及理順各個政策局之間與發展相關的規定。有關檢討濕地緩衝區的工作正是在這框架下進行，目標是在今年內為應否及如何修訂規劃指引提出建議。