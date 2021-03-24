訛稱趕蟲非禮7女子　積犯認罪稱不能自制

29歲建築工人承認屢次在大學、港鐵站等地方嚇唬年輕女子，指有蟲或蟑螂在她們背部，並藉口幫助「拍蟲」而伺機非禮，有時更順手牽羊偷竊對方財物，共有7名女子受害。他終捕後透露，稱非禮想法一直出現，因不能自控而犯案，事後會有成就及滿足感。他今天（24日）在區域法院承認非禮及盜竊共10項控罪。法官下令將他還押至4月22日判刑，期間待索閱其背景及心理報告。

本案被告張偉雄承認7項非禮及3項盜竊罪，指他於2019年9月至2020年2月間，分別在香港中文大學、港鐵大學站、旺角站、恆安站及上水石湖墟遊樂場，先後非禮7名女子（年齡由16至28歲）；另又偷竊其中3名女子的錢包等財物。控方指被告過往有相類案底，今次亦是在感化期間犯事，辯方表示被告願向事主作出賠償。

案情指案中7名女事主分別在案發地點行走或下樓梯時，被告接近她們，先拍她們的膞頭，向她們表示有蟑螂或蟲在她們身上，並指自己可協助她們拍走蟲子。在取得她們同意後，被告先是捉起她們的衣服搖晃一會後，又稱蟲子跌落到她們的衣服內，要求女子脫掉外套及放下袋子。被告這時便乘機把手伸進女事主的背部，觸摸女子背部，又曾解開部分女子的胸圍扣，及碰到部分女事主的胸部。當女事主察覺有異，質問他是否騙人時，他便離開，而女事主事後並沒發現身上有蟲，其中3名女事主事後發現遺失錢包等財物。

被告在去年2月被捕，警誡下稱「阿Sir，畀次機會啊，我一時鹹濕同控制唔到自己，摸佢背同偷袋」。被告及後又在警誡會面中，承認干犯多次非禮，稱犯案後有成就感，因事主會就他幫助拍蟲而感謝他。他有時會從女朋友家離開，或往女朋友家時犯事，而他不能控制自己，因非禮想法一直出現，非禮後會有滿足感。