學童疑自殺亡個案　過去5年平均19.4宗

學童精神健康問題一直引起關注，根據教育局數字，2015/16學年至2019/20學年平均有19.4宗學生懷疑自殺身亡的個案，其中在2019/20學年有23宗。另外，在2019至20年度，在醫管局接受治療的18歲以下精神科患者共有40,350人，其中抑鬱症佔1,070宗。

議員郭偉強向教育局局長楊潤雄提問時表示，不少調查顯示新冠肺炎疫情致中小學生情緒及精神壓力問題惡化，因此想了解學童自殺或因接受精神科治療的情況。教育局回覆時指，在過去5個學年當中，2015/16及2016/17學年各有19宗學生懷疑自殺身亡的個案，2017/18學年有16宗，而2018/19學年有20宗，2019/20學年有23宗。

局方指，有關個案是否屬自殺身亡須待死因裁判法庭的法律程序完成後方能確定，教育局沒有向死因裁判法庭收集有關資料，故未能就學生自殺身亡個案提供經正式核實的數字。

教育局又提供在醫院管理局接受治療，並確診自閉症譜系障礙、專注力不足或過度活躍症、行為及情緒障礙、精神分裂症頻譜或抑鬱症的18歲以下按年齡組別的精神科患者人數。根據資料，在2019至20年度共有40,350名患者，當中14,210名為自閉症譜系障礙，17,420名為專注力不足或過度活躍症，2,760名為行為及情緒障礙，亦有310名為精神分裂症頻譜，而抑鬱症佔1,070宗。