與慘牛處境相似　元朗黃牛繩纏頸磨爛肉　幸獲解圍送醫治理

西貢牛「531」受盡勒頸之苦，元朗有黃牛亦同病相憐。有動物關注組透露，近日發現元朗有一牛隻被繩纏頸，重傷流血，更有嚴重感染，勒頸處境與「531」相似，而「531」的頸圈更加粗，相信「531」更加不適，要求漁護署盡快為「531」拆除頸圈。該會主席何來今午表示，受傷的元朗牛今日已尋回，並已為把纏繞牠的繩除下，並由獸醫處理傷口。她引述現場消息，指該牛傷勢十分嚴重，頸部甚至有腐肉跌落到牠飲用的水當中，不忍卒睹。

關注組大嶼山愛護水牛協會近日在Facebook表示，元朗亦有一隻黃牛因頸部被纏繩而受傷，與「531」同病相憐，該頭元朗牛的傷口更已嚴重感染及正在滴血，最後發現其位置在雞公嶺山腳。該會昨日(23日)已派出兩人到附近尋找該牛，亦已通知漁護署牛隊。

她續稱，元朗受傷黃牛事件，亦是該會反對漁護署為「531」套頸圈的原因，認為幼繩尚已令牛隻身受重傷，更粗的追蹤頸圈只會令牛隻更辛苦。她指過去該署為一隻野豬加裝追蹤頸圈時，曾因勒得太緊令野豬頸部嚴重受傷，今次「531」若被樹枝等物件纏上，亦可能令其頸部受傷，促漁護署盡快拆除頸圈。