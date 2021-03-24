立會審議皇崗口岸設一地兩檢　議員促政府加快研究

新皇崗口岸有最新發展，根據深圳市政府最新估算，新皇崗口岸主體工程最早可望2023年底完成，工程費用由深方負責，並採用「深圳灣口岸模式」一地兩檢。立法會今午（24日）討論推展皇崗口岸「一地兩檢」安排的後續工作的議案。多名議員要求政府發展應更具前瞻性，盡快研究善用20公頃土地，不要當土地「大嘥鬼」。

工程界議員盧偉國表示，皇崗口岸是促進兩地交流的重要設施，加上人流將持續增長，對口岸通關設施亦會有更高要求。他促政府加速研究20公頃土地用途，形容對岸深圳區域繁榮，香港邊境區卻「水靜河飛」。盧又指，除了硬件外，港府亦應多和內地商討通關安排，例如開展健康碼互認制度，以及爭取更多對港人的優惠政策，例如增加回鄉證功能以及設置24小時通關。

議員梁志祥指出，新皇崗口岸主體工程最早可望2023年底完成，惟港府對河套區的發展研究進度卻緩慢，令人擔心。他又批評政府的公共設施設計往往落後於人口增長，促政府在新發展區可以更有前瞻性。

議員鄭泳舜則希望盡快展開完善口岸措施相關程序，指皇崗設施老化，但每日仍有6.8萬人次及1.9萬車輛經過口岸，期望兩地擬定新口岸後提供足夠旅遊巴士泊車位及乘客等候區。另外，鄭認為落馬洲管制站應釋放空間，考慮發展包括公屋單位的多元化社區。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指出，希望政府能夠盡早完成20公頃土地的研究，讓土地不用「曬幾年太陽」。他又指現時不少政府土地的綠化帶都只是一片草地，無人管理，保育價值亦可能不高，加上香港土地房屋供應不穩定，政府卻遲遲未發展相關，反問政府是否土地「大嘥鬼」？他又質疑政府常常提倡基建先行，但香港邊境區卻一片荒漠，和深圳的高樓大廈形成強烈對比，質疑政府是否「講一套做一套」。