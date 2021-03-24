漁護署拒解箍　慘牛伏地遍淚痕　元朗牛處境相似繩纏頸披血感染

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸痛苦令牠流下「牛淚」，引起民憤。東網今(24日)再到現場探望「531」，發現牠滿臉淚痕，無精打采，並坐在草地上休息。有動物關注組透露，近日發現元朗有一牛隻被繩纏頸，重傷流血，更有嚴重感染，勒頸處境與「531」相似，而「531」的頸圈更加粗，相信「531」更加不適，要求漁護署盡快為「531」拆除頸圈。

東網記者今再到訪創興水上活動中心外大草地探望「531」，其頸圈仍然緊緊套在牠的頸部，牠看似精神不佳，一直伏坐地上休息，更滿臉淚痕。東網多番向漁護署查詢何時會完成有關試驗計劃，惟署方未有確實日子，僅稱會盡快完成數據收集，之後再為牛隻拆除頸圈。

「531」受盡勒頸之苦，關注組大嶼山愛護水牛協會近日在Facebook表示，元朗亦有一隻黃牛因頸部被纏繩而受傷，與「531」同病相憐，該頭元朗牛的傷口更已嚴重感染及正在滴血，最後發現其位置在雞公嶺山腳。該會昨日(23日)已派出兩人到附近尋找該牛，亦已通知漁護署牛隊，呼籲附近街坊若見到牛群，可盡快聯絡該會。

該會主席何來表示，元朗受傷黃牛事件，亦是該會反對漁護署為「531」套頸圈的原因，她指幼繩尚已令牛隻身受重傷，更粗的追蹤頸圈只會令牛隻更辛苦。她稱過去該署為一隻野豬加裝追蹤頸圈時，曾因勒得太緊令野豬頸部嚴重受傷，今次「531」若被樹枝等物件纏上，亦可能令其頸部受傷，促漁護署盡快拆除頸圈。