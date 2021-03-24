土瓜灣診所涉抹黑科興疫苗　陳培光稱醫生做法自相矛盾

衞生署日前已終止與該診所的合作，並要回收涉事的科興疫苗。

土瓜灣一間提供科興疫苗接種服務的私家診所，早前涉在取藥處貼上兩款疫苗的比較表，明言不建議接種科興，衞生署昨日（23日）批評涉事診所違反協議，終止合作並安排回收尚未使用的科興疫苗。西醫工會流行病委員會主席陳培光今（24日）表示，涉事醫生的做法自相矛盾，又相信不會使用該處回收的疫苗，料造成浪費。

陳培光今日出席電台節目時表示，涉事醫生一方面參與計劃，一方面貼出資訊表明不建議接種科興疫苗，做法自相矛盾，亦可能違反條款協議中，須按衞生署指引解釋疫苗效用及副作用的條文。他指出，醫生一般會就治療方式解釋好處與壞處，直言涉事醫生做法奇怪，如果醫生不認同某種治療方法，便不應提供有關服務。

至於事件是否涉及抹黑科興疫苗，陳指涉及主觀判斷，相信這次只屬個別事件，但認為衞生署收回疫苗後亦不會再使用。

涉事的土瓜灣仁澤醫務中心劉東華醫生診所，在本月19日早上被市民揭發，於診所內貼有一張比較科興與復必泰疫苗的表，寫有「有效率」、「副作用」、「生產商聲譽」等建議，其中在「建議」一欄，該表寫明不建議市民接種科興，又在聲譽一欄於科興下寫「聲譽不好」。