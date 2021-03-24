中大調查指70%受訪者看淡經濟　近60%受訪者拒絕接種疫苗

新冠肺炎疫情遲遲未受控，一項訪問了近千名市民的調查顯示，約70%受訪者對未來前景不樂觀，同時有近60%受訪者無意在未來2個月內接種疫苗。有30%受訪者透露，個人收入較去年11月(政府第二輪保就業計劃結束)時減少，當中月入2萬元或以下的打工仔，收入減幅高逾44%，且薪酬較低的打工仔收入減少比例較高收入者更大。

香港專業及資深行政人員協會委託中大香港亞太研究所，於3月2日至3月10日進行電話調查，進行名為「市民對新冠病毒肺炎疫情後的經濟和社會狀況意見」的調查，有效樣本共901份。

結果發現，即使疫情對本港經濟帶來影響，被問及「是否願意在2個月內接種疫苗」，仍有59.2%受訪者稱「不願意或非常不願意」，當中60歲或以上的亦佔約近45%，僅得35.1%「願意或非常願意」。

談到對經濟前景的看法，70%受訪者對未來經濟前景感到「不樂觀或非常不樂觀」，只有26%受訪者感「樂觀或非常樂觀」。另外，在職受訪者的收入變化方面，調查亦發現與去年11月收入相比，約30%受訪者進一步減薪，月收入愈低的人士減幅越多，月入40,000港元或以上的在職受訪者表示收入減少的為9.8%，月入20,000港元以下的則達44.3%，差距甚大。

專資會建議，政府應再度推出針對個別受打擊行業的現金資助計劃，紓緩其經濟壓力，協助渡過難關、增加接種疫苗的誘因，如積極和內地政府商討，考慮為已接種疫苗的人士，降低檢疫要求或隔離日數的可行性，以鼓勵市民接種疫苗。