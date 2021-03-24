女童被虐殺案　生父曾叫繼母殺女　摩打手打仔295下

5歲女童偕8歲兄長多次疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，今天（24日）於高院續審，續由死者Z的生父接受控方盤問。控方引述他與太太的微信對話，指他不但鼓勵太太體罰，還指一對子女「抵打」，及叫太太「殺啦」，更提議更嚴厲的體罰方法。生父解釋他是以此來讓妻子冷靜，而其後的對話亦可見太太因其支持而有所收斂。控方就指從對話中可見，他搬往岳母家的5個月，兩夫妻對死者Z施用的體罰，是想令她身體受嚴重傷害，生父對此表示不同意。

本案的被告依次是死者的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認謀殺其女兒Z，繼外婆就否認4項殘暴對待Z及其兄長X的控罪。生父今表示，太太作為後母，責打他的子女時覺得須向他交代，並感到很大壓力，認為如質問她為何施用體罰會令她有更大壓力，又指鼓勵太太繼續責打，「太太唔會繼續打落去」，又稱「我咁講係想話，我唔係怪你（太太）打佢」。

控方表示，如生父真有如他作供所言與子女傾談，去了解他們的行為動機，「相信Z應仍在生」。控方引用生父與繼母多段微信紀錄，顯示繼母曾形容Z為「屎忽鬼」，更曾多次表示「我就嚟殺咗佢」。繼母亦有告訴生父丈夫如何體罰Z，而生父卻從不追問Z的傷勢，反而就體罰方法作建議，叫太太「狠打」她，但為免被人見到傷勢，所以不要掌嘴，要打腳底等等，甚或提議以凍水照頭淋Z。生父承認他沒有問傷勢，因他會在下班回家後與小朋友對話解決問題，至於淋凍水一事，他稱只是嚇嚇Z說要淋她，並沒有真正做過。

控方又指據短訊紀錄，繼母曾向朋友稱，生父試過打X共295下，且從Z口中得知，他曾用藤條打Z逾600下。生父解釋雖然妻子曾稱他是「摩打手」，但指沒可能打X近300下，又指他只是嚇Z稱會打她600下。他稱該5個月間，每次打子女最多只約20下。至於不讓Z吃東西，他就承認確曾餓了Z達3天，且曾試過餓Z時同時綁起她。他解釋這是怕她會抓已結焦的傷口。他解釋自己作為父親，知道女兒多日無吃東西是「有啲擔心，但唔教唔得，所以唔識形容」並指他亦曾向太太發訊息，表示「驚餓到佢個胃......我唔想影響佢嘅健康。」