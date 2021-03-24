理大研發可穿戴導電物料　有望用於長期監測健康

電子設備發展日新月異，除了以手機、手錶等方式呈現，更可製成電子織物，供用家穿戴，以監測心跳、溫度、血糖等健康情況。香港理工大學紡織及服裝學系、應用物理學系、生物醫學工程學系的跨專業研究團隊，成功研發高透氣及彈性導電物料，可廣泛應用於健康監測設備、軟體機械人和貼膚電子裝置。研究結果已於權威期刊《Nature Materials》上發表。

根據分析機構IDTechEX 2016年發表的研究，穿戴式電子產品的發展潛力龐大，預計到了2026年，其市場總值將突破1500億美元。不過，現時大部分穿戴式電子設備的設計厚重、不透氣，長時間穿戴會引起皮膚敏感、發炎等問題，也並不舒適。理大團隊研發名為「液態金屬纖維氈」的導電材料，透過把液態金屬塗抹或打印在以靜電紡絲製成的彈性纖維網上，再經過拉展程序，液態金屬就會自行形成橫向多孔、縱向彎曲的結構。該物料透氣度、彈性、導電能力極高，具備優良的生物相容性，可直接在人體皮膚上使用。該物料曾於兔子身上測試，並無出現皮膚敏感的情況。

此外，研究團隊亦利用「液態金屬纖維氈」製成三片分別用以量度心電圖、汗液和溫度的傳感器，並且把它們疊在一起使用。疊起三層後，物料厚度約為1毫米，而3個傳感器均能正常運作、保持高透氣度，而且穿戴舒適。

該研究有望應用於健康監測，例如汗液監測有助糖尿病人了解血糖情況，另外也可用於心電圖和運動監測。項目獲香江學者計劃與香港研究資助局撥款180萬港元支持，耗時4年。團隊預計，該項目需要至少3至5年研究，才有機會推出市場。他們會進一步加強「液態金屬纖維氈」的性能，並開發不同類型的護理電子產品及系統。