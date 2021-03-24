麻雀館停業半年　若情況加劇　裁員是唯一選擇

本港疫情反覆，表列處所持續關閉。麻雀館業界共停業6個多月，已無法估計損失。業界願意採取一系列措施，包括要求客人作實名登記，以換取復業。否則若然再持續停業一至兩個月，裁員將會成為唯一的選擇。

飲食界議員張宇人今日(24日)召開記者會，對於多類表列處所被勒令停業，形容自己不單感到無助、更是絕望。張指麻雀館持續停業，「親戚都唔多掂時」，根本賒借無門，若然「仲有穀種就食穀種」。他認為有關場所並無播疫風險，指自己完全不會擔心光顧，希望政府官員可親身到場所視察，在抗疫及支持經濟間作出平衡。

麻雀館東主代表張家寧指，自保就業計劃後再無政府資助，經濟狀況簡直苦不堪言，形容引致的經濟損失已無法估計。為換取復業，麻雀館願意執行各種防疫措施，包括在客人換枱時，消毒整副麻雀、每14天進行一次病毒檢測等；萬一出現感染人士，處所會關閉7天作消毒。他亦指出，勒令合法場所停業，令非法賭檔猶如雨後春筍，不單窩藏罪案，更加劇病毒傳播。

今年62歲的麥炳禮是麻雀館員工，他指原本「打工已經餐餐清」，現時「日日坐喺屋企，一係去公園行吓」，只可依靠僅餘的積蓄過活。而自己年紀大，轉工亦有難度，惟有希望政府容許麻雀館盡快復業。