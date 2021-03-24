膠樽生產者責任制正諮詢公眾　業界促涵蓋所有飲品包裝

政府正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，以收樽回贈的方法，望提升膠樽回收量。不過，有業界批評，生產者責任計劃涵蓋範圍不全面，2019年有多達2.7萬公噸的紙包飲品盒被棄於堆填區，其數量龐大卻不被納入計劃中，要求生產者責任計劃應涵蓋所有飲品包裝類型。

香港首間紙包飲品盒回收漿廠「喵坊」，聯同飲料製造商、進口商及零售商組織「免『廢』暢飲」今日（24日）舉行記者會，發表對政府的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」相關意見。團體指，根據市場調查，塑膠飲料的市場份額只佔約65%，其餘紙包飲品佔17%、金屬罐裝飲品佔16%，玻璃樽飲品佔2%，批評計劃只涵蓋塑膠飲料容器不夠全面，等於將35%的飲品包裝不被列入立法監管內。

「喵坊」營運者葉文琪指出，19年有多達27,374公噸的紙包飲品盒被棄於堆填區內，較18年上升了12%。即使在疫情的挑戰下，「喵坊」自19年11月開幕以來，經已從香港市面上收集超過1,600萬個回收紙包飲品盒，收集後的紙包飲品盒會經打漿設施處理，將紙纖維抽出，並送到外地製成日常用品，如紙皮箱、紙袋、文具等。

他認爲，本港有足夠能力處理於本地收集到的紙包飲品盒，促請政府應擴寬有關計劃至所有飲品包裝類型。