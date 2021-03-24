先認私了再涉罵警　西廚學徒再認非法集結

一名有讀寫障礙、因另一宗「私了」案正服刑的22歲男子，因在去年母親節旺角警民衝突中，身攜雷射筆及在人群中用粗口罵警而被控4罪。他今天（24日）在九龍城法院承認參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器2罪，其餘2罪則獲控方不提證供起訴。裁判官將案押後至後日（26日）判刑。同案另一被告則不認罪，排期在5月10日開審。

今日承認控罪的被告方佐瑋（22歲、西廚學徒），與另一被告劉曉峰（25歲、廚師）同被控一項非法集結，指他們於2020年5月11日，在豉油街與通菜街交界參與非法集結、參與受禁群組聚集，及分別管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。方另被控未能出示身份證明文件。就參與受禁群組聚集及未能出示身份證明文件罪，獲控方不提證供起訴，法庭遂撤銷控罪。

案情指，當日大批市民到旺角一帶示威，有人堵路及燒垃圾。約晚上7時許，警員見到不少市民在豉油街與通菜街交界聚集，期間戴着鴨舌帽的方佐瑋，大叫「死黑警，X你老母」，又向警員舉中指，在旁群眾紛紛倣效和應。警方見狀上前試圖截停方，方即時逃跑，惟最終被制服。警方在方的身上檢獲涉案雷射筆，以及防毒面具、火機等。

方佐瑋另涉於去年5月6日，在天水圍「和你唱」活動中「私了」一名69歲婦人。他就此事早前已承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判監禁8個月，現時正在服刑。其代表律師今求情指，被告患有讀寫障礙，本案不涉肢體暴力，被告並無預謀，只是受社會氣氛影響才犯案，考慮到他認罪，冀法庭輕判。