疫情未止　香港國際旅遊展延後至7月底舉辦

疫情下全球旅遊陷入停擺，第35屆香港國際旅遊展(ITE)的主辦方今日（24日）宣布，今年的展覽及第16屆商務會獎旅遊展，將由今年6月改期至7月29日至8月1日舉行，屆時將以實體與網上混合模式舉行，並會設置一系列會場安全措施，確保環境衞生。

主辦方匯眾展覽服務有限公司表示，隨着疫苗接種計劃展開及疫情放緩，本港已做好通關準備，不少人渴望滿足被壓抑的外遊需求。主辦方去年向公眾及業界進行有關旅遊的問卷調查，發現逾1700份來自旅行社和酒店業界問卷中，約20%受訪者認為半年或以內恢復與內地城市出入境遊是有可能的。

主辦方認爲，今年能成功舉行國際旅遊展的機會較去年大，但為了更保險，並讓各方有更充裕的準備時間，將改期至7月29日至8月1日，並已開展一系列準備工作，如展會現場會實施衞生及安全防疫措施；啟動線上平台，展前及展後都可用，亦可作為展覽舉行期間的應急方案，以備部分地區屆時仍未通關。

每年舉行的香港國際旅遊展至今已持續30多年，是香港唯一的旅遊展，每年6月都為愛好旅遊人士及業界提供最新最全面的旅遊資訊，主辦方預告今年場地租金將享很大折扣優惠。