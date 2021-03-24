謊稱經營店舖騙抗疫基金　保安員被控欺詐罪

中年保安員涉嫌詐騙防疫抗疫基金，訛稱經營2間茶葉零售店及17間美甲店，企圖騙取政府共約186萬港元資助。該名保安員被控兩項企圖欺詐罪，案件今日（24日）在東區法院提堂，被告暫毋須答辯，控方表示打算將案轉介區域法院審理。最終裁判官決定把案件押後至5月20日再訊，以等候控方準備轉介文件。而被告就准以5000港元保釋。

報稱保安員的49歲被告唐康繼，現面對兩項企圖欺詐罪，首項控罪指他於2020年4月12日至5月15日期間，在提交零售業資助計劃的申請時，向政務司司長私人辦公室轄下的人力資源規劃及扶貧統籌處職員訛稱，他於2020年1月前在屯門鴻文工業大廈及尖沙咀漆咸道南首都廣場，分別經營兩間名為「六月茶」的茶葉零售業務店舖，因而符合防疫抗疫基金的援助資格，企圖誘使相關職員向他發放共16萬港元援助。

另一控罪就指，被告於2020年5月17日至7月2日期間，在提交美容院、按摩院及派對房間資助計劃的申請時，向上述統籌處職員及其代理、即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員訛稱，他於2020年4月前在紅磡、荃灣、新蒲崗、葵涌、屯門、土瓜灣、深水埗及北角共17個處所，經營以「六月茶」為名的美甲服務店，企圖誘使相關人員向他發放共170萬港元援助。

據了解，被告遞交申請表時為證明涉案17間美甲店實質存在，涉向政府提供了同一款的店舖照片，又提交了一些僱員的出糧紀錄，職員懷疑被告提交的資料屬虛假，遂報警求助，因而揭發事件。