涉勸阻女受害人出庭案續審　證人爆首被告曾捲強姦案

男商人趁生意拍檔醉酒強姦，前年經審訊後被裁定強姦罪罪成，判囚5年4個月。審訊前卻爆出有人疑出錢勸阻受害人X出庭作供，該男商人聘用的法律行政人員及其契哥否認作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，案件今（24日）續審。X的時任男朋友出庭作供，稱自己在案發前數個月經朋友介紹認識兩名被告，認為並非巧合。他又指該法律行政人員透露自己也曾涉嫌被捲入另一宗強姦案，而該案女事主因出庭後飽受壓力導致「傻咗」，認為是想藉此說服他阻止X出庭。

兩名被告依次為陳偉強（60歲、公司董事）及陳昌國（45歲、裝修工）。陳偉強被控於2019年8月4日及10月21日，分別游說男子湯志偉協助誘使X在上述案件中不出庭作供，並聲稱會給20萬港元報酬予湯。陳昌國則被控於2019年9月30日，透過湯志偉勸阻X，藉此尋求勸X不要在黃興國的強姦案審訊中，作出針對黃的證供。

X的前男友湯志偉供稱，2019年5月經朋友介紹認識兩位被告，10天後便與首被告「上契」，兩人經常聯絡，話題主要圍繞「傾生意」。直至同年8月4日，首告主動問湯是否認識黃興國，以及知否X有官司在身，並表示自己是黃興國強姦案代表律師樓員工，稱擔心X「如果出庭會唔舒服」，因「通常呢啲案，女受害者上庭會好難堪、被人糟質」，又問湯說「如果20萬，你哋會唔會考慮唔出庭？」湯一口拒絕，認為首被告的人格有問題，開始疏遠他。惟同年10月21日，二人再見面，首被告再問湯「會唔會考慮下我之前咁講，叫X唔好出庭」，並指「Hancock（黃興國）會比X20萬做補償」，湯答說：「唔好再提呢件事......再提父子都無得做。」

湯在法庭大爆首被告曾涉嫌強姦女子W，控辯雙方對此甚為驚訝，叫湯不要說出與本案無關的事，而暫委法官王詩麗表示已提醒自己，在本案承認事實中提及首被告無犯罪記錄，審訊可以繼續。湯便續作供，指首被告於2019年12月4日，即黃興國強姦案開審前一天曾說：「你知唔知W傻咗呀？佢受嘅壓力太大，真係傻咗，唔係講笑......其實好耐以前我咪同你哋講囉......但我無chur落去，其實應該drop......W一星期睇3、4次心理醫生，又求神拜佛，就嚟律師樓都無得做喇。」湯認為首被告試圖以W的情況，恐嚇他去阻止X出庭。