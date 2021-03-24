同性戀孩子「出櫃」　調查：64%家長因而自責

同性戀青年公開承認自己的性取向(俗稱：「出櫃」)需要很大的勇氣，家長亦需時去接受，雙方承受一定壓力。有機構在2018年1月至去年6月分階段一共訪問了687名同志青年及其家長，結果發現有64%家長會因孩子的性傾向而自責，約4%人更因而試圖自殺。機構建議家長接納當下的情緒反應，花時間消化，如需要可尋求協助。

香港小童群益會「性向無限計劃」早前與香港中文大學性小眾研究計劃合作進行調查，在2018年至去年分階段訪問18至35歲的同志青年及其家長。調查結果顯示，有82%受訪家長期望孩子向他們「出櫃」。有45%受訪家長指，當孩子向他們「出櫃」時，他們的第一反應是不接受，亦有21%人指接受。

另外，有35%家長對孩子的性傾向產生中等至高程度的擔心，例如怕他受到歧視。有55%人因孩子的性傾向而感到絕望，64%人會自我責備，有17%人會因而有自殺念頭，約4%更試圖自殺。調查又發現，父母對同志孩子的回應複雜，包括有負面的回應或行為，例如有41%人會提醒孩子注意言行或形象，甚至有30%人會鼓勵子女嘗試異性戀。