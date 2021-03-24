抗疫經年市民身心俱疲　紅十字會籲日花3分鐘傾談關顧身邊人

新冠肺炎持續逾1年，不少市民出現抗疫疲勞，有組織為進一步了解其成因，於年初訪問728位市民，發現「抗疫疲勞」主要可分為3個層面，包括情緒層面、認知層面及態度層面，當中有6成受訪者在風險認知、艱苦經驗、自覺嚴重性及關注或察覺程度出現抗疫疲勞。組織呼籲市民關顧個人精神健康，同時與身邊人每日傾談3分鐘，主動關心人及周邊社區。

香港紅十字會於今年1月22日至2月9日進行調查，並調查17項有關抗疫疲勞的構成元素問題，結果發現抗疫疲勞屬具有多重層面的狀態，並非單純因疫情而變得身心疲憊，並主要包括情緒、態度及認知層面。調查又指，受訪者能夠獲得的健康知識及資源如口罩等與受訪者會否跟從政府防疫措施有正面關係，反映提高市民對疫症認識、加強疫情資訊發佈有助保持市民抗疫行為。

香港紅十字會臨床心理學家張依勵則分享，去年年中曾有一位女士主動向會方求助，指自己因應疫情感到擔憂，每日花費約7至8小時清潔洗手間，不但自己倍感壓力，連帶家人亦承受極大精神壓力，反映部分市民正面臨嚴重抗疫疲勞。

香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻指，持續抗疫疲勞令人感到筋疲力盡，容易放棄進行防疫措施，增加感染機會。她呼籲市民嘗試「每日傾傾3分鐘」，關心身邊人如物資是否充足等，令對方感到溫暖，加強人際交流，助市民保持抗疫。