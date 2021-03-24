《巴塞爾公約》今年生效　 環團促政府加強抽查廢塑膠來源地

聯合國《巴塞爾公約》規定由今年起任何國家出口廢塑膠前需先得到接收國的同意，惟本港廢塑膠主要來源地美國並非公約的締約國，有意見擔心美國仍可能利用香港作爲「 洋垃圾」 終點站。根據環境局今日（24日）遞交立法會的書面回覆指出，過去五年美國仍是本港廢塑膠進口量最多的地區，去年進口量達7.5萬公噸，但已較19年的12.7萬公噸下跌4成。8個環保團體呼籲港府會勿對塑膠垃圾貿易掉以輕心，促請環保署嚴格執法，定期向立法會匯報工作。

環境局的書面回覆文件顯示，去年全年本港廢塑膠的進口量為29.8萬公噸，較19年的61.4萬噸大減一半，當中美國仍是進口量最多的地區，由19年的12.7萬公噸，下跌至去年的7.5萬公噸。轉口量方面，去年共有10.5萬公噸廢塑膠轉口，其中最多轉口地是越南，共5.6萬公噸。

8個環保團體包括綠惜地球、綠色和平、Plastic Free Seas、綠領行動、綠色力量、環保觸覺、創建香港、長春社，提醒港府別因這大幅回落的比率而高興得太早，因為約10 萬公噸的轉口量，仍相當於5千餘個標準貨櫃，運到發展中地區非法處理及棄置，於當地構成環境災難，也不容忽視。

環團又促請環保署及海關，嚴格執行《公約》，重點抽查廢塑膠主要來源地的貨櫃，並主動定期向立法會及公眾匯報把關工作，向全球不法商人發出「香港不再是垃圾貿易自由港」重要訊息。