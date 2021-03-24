女童被虐殺案　繼母作供否認想繼女死

5歲女童疑被生父繼母長期虐待致死一案。案中次被告，即死者Z的繼母下午出庭自辯。她同意要對Z的死負最大責任，並承認曾把Z打至有傷口，但就稱從無想過要Z死或嚴重受傷。她同意發現Z傷口潰爛，但沒有帶Z看醫生，原因也包括擔心會被拘捕。

繼母承認，因為Z和其兄長X不聽教，曾用藤條拖鞋及手掌打他們。對於Z最終死亡，次被告表示「我要負起最大嘅責任，我負責照顧佢哋（3名子女），佢（Z）點錯都好，佢都只是個5歲大嘅小朋友，我需要負起照顧佢嘅責任」，但她稱從無想過做任何事令她死亡或要令她嚴重受傷。

繼母供稱，她於2016年初在微信認識現在的丈夫，當時被他與小女孩親咀的頭像吸引。及後發現他與自己背景相似，有小朋友及曾離婚，故認為他會理解自己，並認為他顧家及疼惜小朋友，是理想對象，與他在一起後更與他家人同住。不過她指與奶奶在管教小朋友等問題意見不合，故後來偕丈夫子女與她母親家同居。她稱「本身諗搬咗出去就開開心心，有個真正嘅屋企，諗住係屬於自己嘅家」並認為小孩可開開心心咁成長，但之後就發現不論做家務、管教小朋友或經濟問題都構成巨大壓力，「乜都處理唔到」。

繼母承認有用藤條和拖鞋打Z及其兄長X。她稱是她替Z洗澡，故清楚她身上的傷口。而Z就不肯洗澡，曾試過3至5日才洗一次。如硬拉Z入洗手間，Z就會尖叫。對於Z的皮膚潰瘍，她就指有次她發現Z的褲上有一片啡色污漬，她脫下Z褲子，發現其傷口有一片皮浮起，更發出臭味，且像有膿滲出。她稱有替Z清理傷口及搽藥消毒。她表示沒帶Z看醫生，是因「諗住自己搞得掂且怕被人拉」。就案發前一日（2018年1月5日）丈夫拋高Z一事，她承認曾說過要Z的頭撞到天花，但稱只是「講笑咁講」。對於Y供稱聽到Z的頭撞到天花的聲音，她就稱只是她扮聲，並指Y「可能比較鍾意認叻同誇大」。她指丈夫也會與Y這樣玩。