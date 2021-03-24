疑安排車禍呃社署「車手獎」　4男子涉串謀詐騙被捕

警方於本月4日接獲報案，指有兩輛私家車在大埔林錦公路相撞，事件中6名男子報稱受傷。

新界北交通部經初步調查後，認為案件有可疑，於是聯同大埔警區重案組展開調查。經深入調查後，人員於昨日（23日）拘捕4名本地男子，年齡介乎26至55歲，涉嫌「串謀詐騙」，被捕男子現正被扣留調查。

初步調查顯示，懷疑有人安排是次交通意外以獲取病假證明，再向社署申請俗稱「車手獎」的交通意外傷亡援助金以騙取賠償，警方經調查後成功阻止相關詐騙行為。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

交通意外傷亡援助計劃是根據《交通意外傷亡者（援助基金）條例》而設立，為因道路交通意外受傷或死亡的人士或其家屬提供迅速經濟援助，計劃毋須考慮申請人的經濟狀況或意外過失故俗稱「車手獎」，申請人只要在事發後向警方報案，獲取不少於3日的病假紙，便可獲取援助。

警方表示，高度重視涉嫌騙取政府資助的案件，會致力和不同的政府部門合作，以打擊違法行為。警方表示串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，罪行的最高刑罰均可判監14年。