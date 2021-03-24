助買家虛報樓價避印花稅　物業代理囚4個月

一名物業代理今天承認，串謀物業買家在一宗交易中虛報物業成交價，從而令稅務局少收印花稅。他今天（24日）在屯門裁判法院承認一項串謀欺詐罪，被判監禁4個月。

本案被告吳子軒(28歲)，犯案時為名門物業有限公司之物業代理。裁判官今天判刑時指,本案案情嚴重，被告有計劃地串謀詐騙稅務局印花稅，因此法庭須判處阻嚇性監禁刑罰，以警惕他人切勿干犯同類罪行。

案情透露，被告於2016年9月3日安排客戶陳仲豪，參觀一個以約280萬港元放售的元朗物業。陳有意購買並吩咐被告與業主議價。被告就向陳表示業主由於急需金錢，同意以250萬港元出售，但條件是陳必須同意在臨時買賣合約上虛假地表示成交價為200萬港元，並在交易完成前，以裝修費用為名向業主支付50萬港元差價。被告又稱，若把售價寫成200萬港元，則可向稅務局少付一些從價印花稅。陳最終答應業主的要求。結果陳與業主在被告安排下簽署臨時買賣合約，虛假地表示物業成交價為200萬港元。被告另安排買賣雙方簽署一份協議書，聲稱陳會向業主支付50萬港元裝修費，其實該物業根本沒有進行任何相關裝修工程。而交易雙方其後簽署的正式買賣合約，亦同樣表明售價是200萬港元。由於虛報交易金額，稅局少收了4.5萬港元從價印花稅。

至於上列案情提到的買家陳仲豪（76歲），亦因涉及上述安排被廉署分案起訴。他早前已承認一項串謀欺詐罪名，將於4月16日判刑。