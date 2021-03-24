立法會討論修改議事規則　狠批反對派拉布成風

立法會以往屢出現反對派拉布亂象，建制派計劃修改立法會《議事規則》和《內務守則》，防止議員拉布。議員狠斥反對派濫用漏洞拉布，即使驅逐他們離場，他們反而樂得高興，可以出去吸煙、飲酒。

立法會今日(24日)討論修訂《議事規則》的議案。立法會議事規則委員會提出8項修訂建議，有3項屬《內務守則》，包括不容許在委員會會議上未經預告而動議議案、根據《基本法》第73條第(5)項及第(10)項和《立法會(權力及特權)條例》動議的議員議案的處理次序、以及對《內務守則》提出的擬議修訂，例如內務委員會主席可在財務委員會主席同意下讓會議延長不超過15分鐘。

對於外界關注反對派已經作出總辭、離開議會，為何仍需修改議事規則。委員會主席謝偉俊表示，即使反對聲音減少，仍要亡羊補牢。例如以往立法會主席雖可驅逐議員離場，他們反感樂意，因為可以「出去食吓煙、飲吓酒」。但強調並非針對個別人士或政黨。亦非為限制議員的憲制權利，是希望令議會撥亂反正、重拾正軌。此外，委員會希望可以取消「打鐘」點人數的方式，另外亦在考慮會否向行為不檢點的議員實行「經濟制裁」，仍需待進一步研究及參考法律意見。

有份提出修訂的議員盧偉國批評，近年反對派在議會拉布成為常態、愈演愈烈，已經是全面性地「乜都反對」。盧形容反對派無所不用其極，甚至出現肢體暴力，破壞政府管治。而情況更蔓延到各個事務委員會，審批撥款期間動輒出現數千條修訂，而致出現「拉布攻防戰」。議員張宇人同樣有份提出議事規則修訂，他狠斥反對派「日日喺立法會做騷」。張指最看不過眼是他們「逢政府必反」，拖垮政府施政，故支持是次就議事規則作出修訂，希望堵塞漏洞。