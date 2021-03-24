再有2名長期病患者接種科興後不治　專家：料與疫苗無關

再多2人接種科興疫苗後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(24日)就多宗接種疫苗後的嚴重個案討論後作公布，今日接到醫院管理局呈報另外兩宗接種疫苗後死亡個案，死者包括一名60歲男士及一名80歲女士。截至現時，分別有9人接種科興疫苗後不治，涉及復必泰的則有1人。

專家委員會共同召集人李卓廣公布，首名死者為1名60歲男士，本身患有高血脂、高血壓及頸動脈疾病，於3月11日接種科興疫苗後，於昨日(23日)感到胸部不適，今日於家中昏迷，送到仁濟醫院急症室後證實死亡，需要進一步資料才可作因果分析。

另一名死者為1名80歲女子，有糖尿病及高血壓，3月19日被家人發現在家中不省人事，及後送入瑪麗醫院，惟最終不治。她在離世前17日，即3月2日曾接種科興疫苗，死者亦有冠心病、及心血管問題，料死於心臟衰竭，估計與疫苗沒有直接關係。

至於早前公布的死亡個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，在2月28日離世的63歲男士解剖報告已完成，死於急性心肌梗塞，引發的急性肺水腫，其他檢驗報告未有發現因疫苗導致的免疫反應，根據世衞標準，其因果關係與疫苗無關。第2宗為在3月13日離世的80歲男子，同樣死於急性心肌梗塞引發的急性肺水腫，仍等待全面解剖報告。

另一宗3月14日離世的63歲男子，委員會根據病歷與初步解剖報告，判斷死於急性心臟衰竭，認為個案與接種疫苗沒有直接關係，仍需等待全面解剖報告。第4宗為一名70歲女子，解剖報告患有嚴重冠心病，初步相信與疫苗無直接關係。

本港上周四(18日)出現首宗接種「復必泰」疫苗後死亡個案，死者為一名66歲男子，有長期病患、三高(即高血糖、高血脂、高血壓)及吸煙習慣，於接種「復必泰」疫苗後死亡，專家委員會表示經初步評估後，認為個案與接種疫苗沒有直接關係，而病例亦有待進一步分析報告才可作因果評估。

孔繁毅又指委員會亦有討論9宗面癱個案，其中8宗涉及科興疫苗、1宗為接種復必泰，如日後發現有不尋常，或會要求政府更改產品說明書。他又指現時本港數據，每10萬劑復必泰會出現0.8宗過敏反應，與外地每10萬人會出現2至4宗相若。