《蘋果》指警方阻12港人蛇案被捕人見律師　警發信斥誣衊

12名香港人蛇案中的8人本周一(22日)在內地刑滿出獄，同日從深圳灣口岸被遣返回港，之後轉往各警署扣押，而《蘋果日報》連日來報導事件時，質疑警方阻礙被捕人與律師及家屬見面，警方就此去信澄清。今(24日)警方在社交網站發聲明，指《蘋果日報》在今日的報道中，「選擇性引述信件內容，並再次誣衊警方拒絕安排被捕人士與律師及家屬會面」。

警方在社交專頁把信件原文刊出，稱希望「以正視聽」。警方表示，在昨日（23日）向《蘋果日報》發出的信件中，清楚指出警方尊重被捕人士的權利，並會向被捕人士發出羈留人士通知書，全面解釋他們所享有的權利，包括要求與律師會面及通知親友等，又指信中已強調，雖然警方不會就個別被捕人士有否向警方提出要求作出評論，但警方會按照被捕人士的意願作出安排。

《蘋果日報》昨日在報導12港人蛇案時，在標題寫上「香港續侵人權」、以及「警禁見家人律師」等字眼，而警方在信中提到，《蘋果》在沒有查證事實的情況下作出無理指控，並對該報以不盡不的報導誤導讀者，破壞警隊形象，表示遺憾予以譴責。